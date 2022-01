Wir zahlen für die USA

Seit Jahrzehnten ringen die USA und Russland um ihren Einfluss in Osteuropa, das hat dem neutralen Österreich egal zu sein. Auf politischer Ebene machten sich die Amerikaner in der Ukraine breit. Weil billiges russisches Gas über dieses Land nach Europa transportiert wurde, konnte man Russland und die EU erpressen. Mit der neuen Pipeline "Nord Stream 2", die durch die Ostsee gebaut wurde, könnte man diese Erpressung umgehen. Mit dem Säbelrasseln an der ukrainischen Grenze aber hat Amerika entschieden, dass diese Pipeline nicht in Betrieb gehen darf - ein Land, das mehr als 10.000 Kilometer entfernt ist und welches unsere Energieversorgung absolut nichts angeht. Obwohl der österreichische Steuerzahler an der Leitung mitgezahlt hat und nun vom billigen Gas profitieren könnte, haben es sich plötzlich auch unsere Politiker anders überlegt. Auch die österreichische Regierung setzt sich jetzt dafür ein, dass die ohnehin hohen Gaspreise weiter steigen werden, dies zu Lasten der Endverbraucher und der Wirtschaft.





Martin Gasser, 5202 Neumarkt