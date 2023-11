Wir brauchen Zuwanderung

Wieder einmal ignoriert die Politik bewusst die Zeichen der Zeit. Es geht um Bereiche, die sich sehr gut prognostizieren lassen, da sie auf der demografischen Entwicklung der nächsten 30 Jahre beruhen. Diese kennen wir sehr gut. Auch die vorhergesagten Entwicklungen der letzten 30 Jahre sind ziemlich präzise so eingetroffen. Trotzdem wurde der Bedarf in Pflege und Kinderbetreuung ignoriert.

Sogar in den Sozialberichten der letzten zehn Jahre des Landes Salzburg wurde in keinster Weise auf bekannte dramatische Entwicklung hingewiesen. Alle diese Berichte lassen sich immer noch für jeden Bürger im Internet abrufen und überprüfen. Man kannte die Entwicklungen sehr genau und niemand hat gehandelt.

Genau dasselbe Phänomen wiederholt sich nun im Bereich Zuwanderung. Ganz Europa verschläft die unabdingbare Notwendigkeit, zuwanderungswillige Menschen willkommen zu heißen und diese möglichst rasch dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Wir sollten uns bei jedem Menschen, der an unseren Grenzen steht, bedanken und diesen herzlich empfangen. Dann wird geprüft, welche Talente und Interessen sind vorhanden, welche Qualifizierungen braucht es. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist sofort zu eröffnen.

In den nächsten Jahren fehlen tausende Arbeitskräfte und allein die USA saugen jährlich 1 Million potenzielle Zuwanderer ab. Fast alle dieser Zuwanderer beherrschen Englisch, fast niemand Deutsch. Künstliche Hürden wie Tests in Deutsch und österreichische Geschichte können wir uns jetzt schon nicht mehr leisten. In ein paar Jahren werden wir gerne besser Englisch und afrikanische Geschichte lernen, damit noch irgendwer zu uns kommen möchte und unsere Wirtschaft am Leben erhält. So billig wie die obersten Repräsentanten der ÖVP (würdige Ausnahme Othmar Karas) sollten wir uns nicht "vervolkskanzeln" lassen!

Hans Moor, 5020 Salzburg