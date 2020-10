Zum Artikel "Wird es diesmal anders?" (SN v. 14.10.):

Sehr gut geschrieben von Frau Monika Graf. Um dieses Ziel zu erreichen, was im Artikel beschrieben ist, müssen alle Bürger von Österreich und der EU mitmachen. Wie soll das gelingen?

Dass die Bevölkerung durch Schaffung von Arbeitsplätzen in Produktionsstätten für Gerätschaften in der Erneuerbaren Energiebranche mitgenommen werden. Unter dem Motto "lernen durch tun". Also Aufbruch nach der Corona-Krise.

Und nicht eine Auslagerung der Produktionsstätten nach China, "Neue Seidenstraße" wie schon geschehen. Wenn ich an die Artikel in der SN denke wie, "Ein politisches Amt darf kein Jackpot sein" (SN v. 8.10.), "Du musst dir den politischen Willen erkaufen" (SN v. 9.10.) und "FPÖ muss sich neu erfinden" (SN v. 13.10.) und

"Über Wiens Parteien ergießt sich das Füllhorn" (SN v. 14.10.) habe ich große Zweifel, wie es gelingen soll.

Denn das braucht Investitionskapital, woher nehmen, wenn man es politisch verprasst. Auch ist noch zu berücksichtigen der steigende Energiebedarf jedes Jahr.

Vorschläge für weniger Energiebedarf höre ich keine, denn Arbeitsplätze einfach abschaffen für weniger CO², Verbot von Verbrennungsmotoren und mit Verlust der Verstärkerfunktion in der Volkswirtschaft, ist hier keine Lösung. Die Energie effektiver einsetzen, wie Verzicht auf die Maßlosigkeit im Verbrauch der Energie wäre ein Weg.





Oswald Klettl, 6922 Wolfurt