Wird hier etwas verschleiert?

Mit Verwunderung lese ich den Bericht über den rasenden Autobahnpolizisten (SN, 9. 4.). Man wird heute schon wegen minimalster Überschreitungen bestraft. Dieser Strafe kann man nicht entkommen, außer man flüchtet in ein Land, wo es kein Rechtsabkommen gibt. Warum es diesem Polizisten mit einem Trick gelungen ist, der Strafe und dem Führerscheinentzug zu entgehen, gehört dringend durch die Behörden objektiv aufgeklärt. Alle Akten, besonders jener der zuständigen BH, sind offenzulegen und im Falle eines Missbrauchs hart durchzugreifen. Mit solchen Meldungen wird die Masse der Verkehrsteilnehmer demoralisiert, was sich negativ auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Noch dazu weil es die Spatzen vom Dach pfeifen, dass der Polizist immer noch auf der Autobahn Verkehrssünder jagt. Warum die Polizeiführung so etwas zulässt, kann dabei auch gleich geprüft werden. Wird hier gar etwas verschleiert? Raser jagen und selbst rasen erzeugt böses Blut und geht gar nicht!





Inge Deutschmann, 5020 Salzburg