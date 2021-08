Wirksame Maßnahmen für Tourismus-Beschäftigung

Ich betreibe seit 27 Jahren eine kleine Pension in der Stadt Salzburg. Als ich das Interview mit AK-Präsidenten Peter Eder (SN vom 23. 8. 2021) gelesen habe, war ich wirklich erschüttert über so viel Realitätsferne eines Menschen in dieser Position. Ja, es fehlt sicher an qualifizierten Arbeitskräften, aber es fehlt auch massiv an unqualifizierten Arbeitskräften! Ich kenne keine Unternehmer/-innen in meinem Umfeld, die nicht ob der Schwierigkeiten Personal zu finden am Verzweifeln sind.

Wir alle kennen die Prozentsätze der Rückmeldungen/Bewerbungen der vom AMS betreuten "Arbeitsuchenden" - welch ein Hohn, dieser Begriff! Die ganz überwiegende Mehrheit bewirbt sich nicht einmal, die wenigen die es tun, geben im nächsten Schritt zu verstehen, dass sie an der Arbeit nicht interessiert sind. Wie man da von funktionierenden Maßnahmen und "völlig ausreichenden Instrumenten" sprechen kann, ist mir ein Rätsel und ein Schlag ins Gesicht der Arbeitgeber/-innen.



Wenn Herr Eder meint, mit Umschulungen und Fortbildungen Probleme zu lösen, dann gilt das nur partiell. Der Pool der Unqualifizierten, die ebenso dringend gesucht und gebraucht werden, wird damit noch kleiner. Wir sollen ordentlich bezahlen und familienfreundliche Bedingungen bieten, dann finden wir schon wen? Ich habe für eine Housekeeping-Kraft (wie das alte Zimmermädchen nun heißt) verzweifelte 1800 Euro netto für eine 5-Tage/40h-Woche geboten, es hat sich niemand gefunden! Der Herr AK-Chef hat auch eines nicht verstanden: Wir im Tourismus, wir müssen das Geschäft nehmen, wenn es kommt und können keine Planwirtschaft machen. Die Arbeitsverhältnisse im Tourismus sind nicht familienfreundlich und können es nicht sein. Wir arbeiten dann, wenn die Mehrheit frei hat, sei es am (Feier-)Abend, sei es am Wochenende, sei es in den Schulferien. Ja, in diesen Hoch-Zeiten können wir guten Umsatz machen, allerdings nur, wenn wir ausreichend Mitarbeiter/-innen haben. Aber glauben Sie mir, er ist auch sehr, sehr hart erarbeitet. Die Gäste sind in ihrem Buchungsverhalten so spontan wie nie, erfordern dadurch von uns höchste Flexibilität und Improvisationstalent, verzeihen gleichzeitig kein übersehenes Haar auf dem Leintuch und keinen Schleier auf dem Glas. Da folgt sofort die schlechte Bewertung und womöglich die Forderung nach Preisnachlass.

Das vorhandene Personal zu motivieren, trotz Überlastung fehler- und mängelfrei unter Hochdruck zu arbeiten, kommt einer Gratwanderung gleich - ein falsches Wort und sie schmeißen hin, dann folgt erst recht die Katastrophe. Ich kenne in meinem Umfeld keine ausgebeuteten Mitarbeiter/-innen, nur Unternehmer/-innen, die sich selbst ausbeuten (müssen).

Tja, und dann kommen die schwachen Zeiten, da wollen die Mitarbeiter/-innen auch bezahlt werden, sie haben Urlaub, sind mal krank, bekommen Sonderzahlungen. Das alles müssen wir Unternehmer/-innen bei horrenden Lohnnebenkosten leisten. Es liegt vieles im Argen. Wirksame Maßnahmen sind vonnöten, sonst folgt für den Tourismus nach Corona die nächste, hausgemachte Krise.



Sibylle Thallmayer, 5020 Salzburg