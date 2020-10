Wirksamkeit der nationalen Politik gegenüber den multinationalen wirtschaftlichen Mächten

Zum Artikel "Was die Ökonomie angeht, ist der Papst auf dem Holzweg" (SN v. 10.10): Die nationalen Regierungen haben nach Ihrer Meinung mit Regularien die multinationalen Konzerne unter Kontrolle:

Warum zahlen Google, Amazon und Co keine Steuern in den Ländern, wo sie Milliarden Gewinne machen? Ein Autokonzern kündigt einfach eine Beschäftigungsgarantie, einen Vertrag, der bis 2030 gilt, ohne Konsequenzen? Sieht sich ein internationales Unternehmen an gültige Verträge gebunden? Was, wenn ich als Privatmann meinen Mietvertrag fixiert bis 2030 einfach kündige, weil ich mir die Wohnung nicht mehr leisten will? Also ein wirksames Regulativ nationaler Regierungen gegenüber den Multis sieht anhand dieser wenigen Beispiele ganz anders aus.

"Die Verschwendung an Ressourcen und Umwelt zahlt der freie Markt, da er von einem Gewaltmonopol der Politik zur Verantwortung gezogen wird" - wo bitteschön? Ein Zerrbild, das Sie dem Papst für seine Forderungen vorwerfen, sehe ich mehr in Ihren Thesen verankert, wenn sie meinen, die Politik hat die multinationalen Entwicklungen mit einigen Schwächen in Griff. Die zitierten Forderungen des Papstes sind für mich angemessen und nicht aus der Realität gefallen.

Dass der Vatikan auch seine (zu viele) Schmutzkübel vor der Türe oder besser innerhalb des eigenen Bereiches stehen hat - Sie beziehen sich auf Spekulationsgeschäfte - ist offensichtlich und unbestritten, rechtfertigt aber in diesem Zusammenhang einen "Whataboutism" (weil der Vatikan selbst Verfehlungen in der Sache hat, darf der Papst andere nicht mehr ansprechen) nicht.

Was ist aus den Lehren aus der Finanzkrise geworden, gibt es Ansätze statt Spekulationsgeschäfte, wieder die Realwirtschaft als wirtschaftlichen Maßstab zu stärken, gibt es erfolgversprechende internationale Regularien bzw. Steuern, die den CO2-Verbrauch verursachergerecht beaufschlagen, wo bleibt ein international wirksamer Datenschutz? Fragen-Fragen-Fragen, die die Wirksamkeit der nationalen Politik gegenüber den multinationalen wirtschaftlichen Mächten "eindrucksvoll belegen".

DI Franz Schätz, 5020 Salzburg