Wirt vom Hinterbrühl

Die Mitteilung, dass die Wirtsleute vom Gasthof Hinterbrühl ihren wohlverdienten Ruhestand antraten, löst auch bei uns ein wenig Wehmut aus. Die beiden Wirtsleute waren zu jeder Zeit freundlich und zuvorkommend wie selten zu finden. Wir wurden, insbesondere zu ihrer langen Zeit in der "Glocke", nach jedem Seminar oder nach Vorträgen in der nahegelegenen Uni Kapitelgasse, sei es zu Mittag oder am Abend, stets liebevoll zum reservierten Platz geleitet, und war es auch einmal die kleinste Ecke. Immer herzlich angesprochen und bestens bewirtet fühlten wir uns sehr wohl und freuten uns auf das nächste Treffen.

Ein Danke Euch Beiden!







Dr. med. Miroslava und Josef Grubmüller, 2410 Hainburg