Wirtschaftsdenken braucht eine Neudefinition

"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." So sagte das schon Albert Einstein. Aber genau das machen wir, wenn es um den Klimawandel geht. Wir sehen nicht, dass wir grundlegende Veränderungen an unserem (Wirtschafts-)Denken brauchen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.

Unser Wirtschaftsdenken stammt aus einer Zeit, in der Wörter wie "Klimawandel", "Globalisierung", "Nachhaltigkeit" oder "Treibhausgase" noch nicht berücksichtigt wurden. Es ist an der Zeit dieses Denken neu aufzusetzen. Der Begriff "Wachstum" muss neu definiert werden, wie auch der Begriff "freie Marktwirtschaft", sowie "Wohlfahrt".

Das wird bedrohlich sein für viele Menschen, denn sie sind vom alten Wirtschaftssystem abhängig.

Ich schließe nicht aus, dass unsere Wohlfahrt nicht aufrecht zu halten wäre. Es geht also darum, dass diejenigen, die mehr hergeben können, das auch tun. Und dass die Schwächeren weniger oder nichts hergeben müssen. So können wir das Klimaproblem gleichzeitig mit dem Verteilungsproblem lösen.

Eine gewaltige Herausforderung, aber eine sehr notwendige. Umso länger wir zögern, umso schwieriger wird es.

Viele sogenannte Experten sagen, dass wir das Klimaproblem durch den technologischen Fortschritt lösen werden. Das mag sein, aber ist es nicht völlig verantwortungslos, sich gänzlich darauf zu verlassen? Was ist, wenn dieser Fortschritt nicht, oder nicht rechtzeitig eintrifft? Sollten wir nicht lieber jetzt die Maßnahmen setzen, die notwendig sind, und falls der technologische Fortschritt tatsächlich eine Realität wird, dann können diese Maßnahmen wieder gelockert werden? Ist das nicht wie vernünftige Politik aussehen müsste? Oder ist diese Pille zu Bitter?







Maarten Reuchlin, 5440 Scheffau a.T.