Wirtschaftsförderung durch Ausbau erneuerbarer Energien

Salzburg dröhnt vor Baulärm. Und vieles davon weckt in mir einfach Unverständnis. Z. B. wenn letztes Jahr die Alpenstraße aufgerissen wird, wieder zugeschüttet, und heuer wird wieder aufgerissen, weil der Gehsteig gemacht wird. Was ist das für eine Koordination? Oder der Kreisverkehr beim Haus der Natur. Ich bin viele Jahre lang diese Straße in die Arbeit gefahren. Hin gerade aus, zurück auch. Eines Tages kam man auf die Idee, dass man zurück eine Ehrenrunde durch die Stadt fahren muss. Wir versetzen Bäume im Volksgarten, bauen Zäune in die Au, die ohne diese Zäune gut ausgekommen ist, usw. Außerdem wird munter weiter zugepflastert, wider besseres Wissen. Und es dröhnt all überall, wo man geht. Über Lärm und was er mit uns Menschen macht, sollte man auch nachdenken.

Okay, der Herr Bürgermeister hat mir geschrieben - weil ich auch nicht eingesehen habe, dass man in Coronazeiten in einer Siedlung eine Megabaustelle macht, wo auch letztes Jahr schon den ganzen Sommer die Straße aufgerissen wurde -, dass die Bauwirtschaft in diesen Zeiten unterstützt werden muss. Inzwischen stößt sie an die Grenzen, weil zu wenig Material geliefert werden kann.

Ich glaube ja, dass man die Wirtschaft in diesen Zeiten fördern soll. Aber warum sehe ich keine Leute auf den Dächern, die Solarpaneelen montieren? Auf allen öffentlichen Gebäuden könnte man diese ja fördern, in Zeiten wie diesen. Statt hier was anzugehen, diskutiert man, auf welchen Feldern man Solarkraftwerke macht.

Beginnen Sie doch mal einfach mit den Dächern, die der Stadtverwaltung unterliegen. So könnte ich die Wirtschaft fördern und zugleich für die Zukunft arbeiten. Schauen Sie nach Bayern, da ist es vorbildlich!

Wenn ich meiner Hausverwaltung schreibe, dass man darüber nachdenken sollte, auf die Häuser Solarpaneele zu bauen, wird es erst ignoriert, dann als persönliches Problem behandelt und dann bekomme ich die Auskunft, dass das zu teuer ist. In welchem Bewusstsein lebt Salzburg?

Mich deprimiert das.



Mag. Gertrud Zechbauer, 5020 Salzburg