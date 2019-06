Wirtschaftskammer setzt noch auf fossile Energieträger

In diesem aufschlussreichen Interview (SN vom 25. 6.) mit dem Vertreter der Wirtschaftskammer Österreichs, in Kasachstan, wird hervorragend Stellung dieses Landes zwischen Europa und China, zurecht hervorgehoben.

Was jedoch immer wieder im Zusammenhang mit diesen Land auffällt, der Hinweis auf die enormen Reichtümer von Erdöl uns Erdgas. Obwohl ich persönlich der Ansicht bin, dass wir den "Point of no Return " überschritten haben, setzt die Wirtschaftskammer noch immer auf fossile Energieträger, gerade wo wir auf alternative Energien setzten sollten.





Alexander Rochmann, 5400 Hallein