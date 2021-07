Wirtschaftsmigration

In der Ausgabe der Salzburger Nachrichten vom 13. Juli betont Herr Eberl in seinem Leserbrief die Wichtigkeit konsequent zwischen Wirtschaftsmigranten und tatsächlich Verfolgten zu unterscheiden. Ebenso solle man zur Problemlösung die Außengrenzen der EU in den Griff bekommen. Diese Aussagen gehen meiner Meinung nach komplett an der Realität vorbei. Migration findet statt und wird auch weiterhin stattfinden, solange in den Herkunftsländern die Menschen entweder verfolgt werden oder auch keine Zukunft im Leben in ihrer Heimat sehen. Was bitte sind Wirtschaftsmigranten? Wirtschaftsmigranten sind Menschen, die von einem Tag auf den anderen nicht wissen, wie sie überleben sollen und wie sie ihre Familien ernähren. Wirtschaftsmigranten verlassen ihr Heimatland rein aus purer Verzweiflung. Ihnen diese Berechtigung abzusprechen geschieht wohl nur aus einer westlichen Arroganz heraus bzw. aus fehlender Fähigkeit, sich in die Lage dieser Menschen zu versetzen. Ebenso führt der erwähnte Schutz der EU-Außengrenzen nur dazu, dass Menschen ertrinken, drangsaliert und misshandelt werden, sei es am Mittelmeer oder am Balkan. Medienberichte dazu gibt es genug und werden allzu gerne ignoriert. Solange die Weltpolitik und Weltwirtschaft auf Gewinnmaximierung und Ausbeutung beruht, wird sich am Thema Migration nichts ändern. Sie ist Realität, wird weiterhin stattfinden und wir tun gut daran zu überlegen, wie wir bestmöglich damit umgehen können.





Johannes Lisch, 6060 Hall in Tirol