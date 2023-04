Wirtschaftspartei enttäuscht Langzeitarbeitnehmer/-innen

Dem Brief an die SN von Herrn Perschl (April, 28. April) zum Thema Pensionsänderungen kann ich nur aus vollstem Herzen zustimmen. Was in den vergangenen Jahren an Änderungen, Hin-und Zurückkorrekturen beschlossen wurde, ist ein Schlag für jeden normalen Langzeitarbeitnehmer. All das vorangetrieben von der eh kein Korruptionsproblem habenden, sogenannten Wirtschaftspartei ÖVP.

Ich bezweifle stark, ob jemand auf der Regierungsbank ermessen kann, was es heißt, mit 14,5 Jahren in das Berufsleben einzusteigen, 45 Jahre zu arbeiten, das heißt 45 Jahre Einkommenssteuer und Sozialabgaben zu zahlen.

Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, sonst bekannt für ihre Angriffe gegen Justiz und Rechtsstaat, hat zwei Tage nach der Wahl in Salzburg den Klassenkampf vorangetrieben, indem sie Arbeitslose oder Teilzeitarbeitende als arbeitsunwillig hinstellte. Die Opfer neoliberaler Wirtschaftspolitik werden von dieser Politikerkaste wahrlich nicht wahrgenommen. Landeshauptmann Haslauer mag sich im Wahlkampf als redlicher Politiker mit "Anstand" präsentiert haben. Die Realität hingegen, ist die Bedienung der eigenen abgehobenen Kaste, koste es was es wolle. Der Raubbau an den Pensionen von Langzeitarbeitnehmern, die Abschaffung der Hacklerregelung, ist für mich ohne jeden Anstand, sie ist einfach nur schäbig.





Helmut Neumayer, 5020 Salzburg