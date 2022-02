Wirtschaftsuniversität Wien 2G - Regel

Sollte die unerträgliche, diskriminierende 2G-Regel tatsächlich ab 1. März in Kraft treten, werden über 2000 Studierende von ihrem verfassungsmäßigem Recht auf Bildung ausgeschlossen, was einer bisher renommierten Wirtschaftsuniversität absolut abträglich ist. Freunde und Geschäftskollegen aus dem Ausland haben mich schon entsetzt gefragt, ob denn das wohl wirklich stimmen kann, wo viele Länder mittlerweile zur Normalität zurückkehren. Daher mein Appell an die Verantwortlichen: Finden wir eine Lösung, dass alle jungen Menschen ihren Bildungsweg fortsetzen können, ohne Diskriminierung, Ausgrenzung und Schikanen.





Mag. Andreas Anglberger, 9212 Techelsberg