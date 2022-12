Wissenschaft fördern

Zu "Mehr wissen hilft uns allen" (SN v. 17. 12. 2022):

In diesem interessanten Beitrag geht es auch um den Stellenwert von Wissenschaft und Forschung in unserem Land und wieso Österreich im EU-Durchschnitt in einer Umfrage dazu so weit hinten liegt. Es scheint scheinbar unwichtig, etwas über Wissenschaft zu erfahren und es ist auch nicht klar, warum das so ist. Umso mehr ist die Berichterstattung über unseren Nobelpreisträger Dr. Anton Zeilinger, sowie über die neuen Forschungsergebnisse zur Nutzung der Kernenergie durch Kernfusion, erfreulich.

Wilhelm Nemetz, 5020 Salzburg