Wissenschaft und Schule - was hat das miteinander zu tun?

Wissenschaft und Schule - Gedanken zum Interview mit Nobelpreisträger Anton Zeilinger ("Grenzen haben einen Reiz für mich", SN vom 12.10.2022)

Herzlichen Dank an die Salzburger Nachrichten und deren Redakteurin Sabrina Glas für das interessante Interview mit dem jüngsten österreichischen Nobelpreisträger, Prof. Dr. Anton Zeilinger. Besonders die Ausführungen Prof. Zeilingers zum österreichischen Schulsystem haben mir als (pensioniertem) Lehrer aus der Seele gesprochen. Seine Aussagen "In der Schule wird viel zu viel herumgeschult" und "Ein wenig Pädagogik braucht man als Lehrer. Aber man sollte generell mehr Freiheiten haben, der Lehrplan darf dafür weniger detailliert und freier sein" haben mir aus der Seele gesprochen.

Es wäre schön, würden möglichst viele Schulpolitiker, Bildungsdirektoren und Autoren von Lehrplänen dieses Interview lesen und dessen Kernaussagen beherzigen. Leider wird im derzeitigen Schulalltag den Lehrkräften oft die Freude am Unterrichten und die Begeisterung für ihre Fächer durch überbordende bürokratische Vorschriften vergällt. Immer mehr prägen in Lehrplänen und Verordnungen sinnentleerte Worthülsen, wie "Kompetenzorientierung", "Lernzielorientierung", "Schulqualitätsmanagement", "Projektunterricht" usw. den Schulalltag. Natürlich sollen Kompetenzen erworben, Lernziele erreicht, Projekte durchgeführt werden - und das in guter Qualität. Doch man muss nicht permanent mit diesen Begriffen "herumwerfen" und laufend über Methoden nachdenken, wie man dies überprüfen, messen und quantifizieren kann. Gute, von ihren Fächern begeisterte Lehrkräfte erzielen auch ohne dieses formale Korsett ansprechende pädagogische Ergebnisse. Man sollte ihnen mehr Freiheiten geben und sie weniger durch bürokratische Vorschriften gängeln. Prof. Zeilingers Feststellung "Wichtig in der Wissenschaft ist Begeisterung - und immer das zu machen, was einen interessiert und was man gerne macht" ist vollinhaltlich zuzustimmen.

Warum beherzigt man diese grundvernünftigen Feststellungen in der Schulpolitik viel zu selten? Geben wir doch den Lehrkräften mehr Freiheiten, die Begeisterung für ihre Fächer den Schüler(inne)n weiterzugeben!







Dr. Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt