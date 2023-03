Wissenschaftlicher Zugang zählt

Die Klimakrise ist ein globales Problem. Sie kann nur global bewältigt werden, wobei man sich regional (in den westlichen Industriestaaten bzw. in der EU) verbünden kann und lokal effiziente Schritte setzen soll. Für alle drei Ebenen gilt primär der wissenschaftlich-nüchterne, datenbasierte Zugang, also das durchblutete Gehirn, nicht das Herzblut. Es ist erstaunlich, wie sehr der öffentliche Diskurs über Windparks versus Atomenergie in unserem Land diese Hierarchie auf den Kopf stellt.

Die "Salzburger Nachrichten" bilden leider keine Ausnahme:

Da lässt man in Ihrer sonst so kommentierfreudigen Zeitung recht simpel gestrickte Meinungen einfach stehen: "Und ich sag immer: Lieber hundert Windräder als ein Atomkraftwerk" (24. 2.) oder "Ich persönlich bin der Meinung … die Zeit ist reif für die ersten Windräder" (28. 2.). Und selbst dort, wo man die trübe Brühe der Einzelmeinungen verlässt und die nationale (10. 3., Titelseite) oder europäische Perspektive (Strickers "Klimablog") heranzieht, fehlt die eingangs erwähnte nüchterne globale Sichtweise.

Die SN wären gut beraten, sich an einem der "Top 100 Global Thinkers", Vaclav Smil, und seinem 2022 bei Penguin erschienenen, "brutal realistischen … Leuchtpfad in unserem Kampf gegen den Klimawandel" (Klappentext) zu orientieren. Der Titel: "How the World Really Works. A Scientist's Guide to Our Past, Present, and Future".

Dann könnte man den Salzburger Flagellanten und Selbstbeschädigern klar vor Augen führen, dass man, nur weil es (ökologisch und ökonomisch) besonders wehtut, nicht die einzigartig schöne Landschaft für Leerversprechungen der Windradindustrie opfern sollte.



Johann Aschenberger, 4910 Ried im Innkreis