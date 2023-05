WKS-Präsidentspricht Klartext

Subventionierungswahn ade, raus aus der sozialen Hängematte! Endlich einmal ehrliche, unangenehme Worte eines politischen Entscheidungsträgers. Im SN-Interview vom 20. 5. ("Die Republik braucht einen Ordnungsruf") spricht Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer Klartext. Exorbitanter Arbeitskräftemangel, Tendenz stark steigend. Wer arbeitsfähig ist, muss auch seinen Beitrag für das System leisten. 32-Stunden-Arbeitswoche ist Gag oder Wunschtraum.

Viele Menschen konnten es sich mithilfe des politischen Populismus komfortabel einrichten, tragen nichts oder wenig zum System bei, konsumieren dennoch zu hundert Prozent alle öffentlichen Leistungen. So ist Österreich nicht mehr wettbewerbsfähig. Daher: rigorose Änderung der Zumutbarkeitsregeln und Abschaffung des steuerfreien Zuverdiensts für Arbeitslose. Weg mit Alibikampagnen wie Altersteilzeit, Bildungskarenz, Papamonat etc. und umgehende Bereitstellung der Manpower von Asylwerbern und Migranten für den öffentlichen Bereich.

Seit jeher hat Arbeiten zum Ziel, ein wertgeschätztes, selbstbestimmtes Dasein zu führen und so der Allgemeinheit nicht zur Last zu fallen. Dies muss schleunigst wieder in unser aller Köpfe.









Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl