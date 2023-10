Wo war die israelische Armee?

Gaza ist ein Gefängnis für zwei Millionen Palästinenser. Es ist hermetisch abgeriegelt und wird von Israel mit Strom, Wasser, Treibstoff, … versorgt. Obwohl es am Meer liegt, gibt es zum Meer keinen Zugang. Überwachte Ein- und Ausgänge gibt es zu Israel und auf der ägyptischen Seite. Das ganze Gebiet ist eingezäunt und wird überwacht. Es ist eine mächtige Abriegelung, die zehn Meter in die Tiefe geht, um Tunnel zu blockieren. Wir reden nicht von einem einfachen Stacheldrahtzaun.

Wie kommen die Raketen nach Gaza, die auf Israel abgeschossen werden?

Wie konnten Hamas-Terroristen diese Grenze überschreiten und in Israel am Musikfestival ein Massaker verüben und mordend von Kibbuz zu Kibbuz ziehen?



Peter Krismer, 5020 Salzburg