Wo bleiben die EU-Sanktionen?

Im Zusammenhang mit der Wahrung europäischer Werte wurden vor 20 Jahren, am 31. Jänner 2000 "bilaterale Maßnahmen" gegen die schwarz-blaue Koalition unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) beschlossen. Die damaligen 14 EU-Partner reagierten damals auf der Regierungsbeteiligung der von Jörg Haider geführten FPÖ. Es gab eine Erklärung der portugiesischen EU-Präsidentschaft mit folgenden Wortlaut: "Die Regierungen der 14 Mitgliedsstaaten werden keinerlei offizielle bilaterale Kontakte auf politischer Ebene mit einer österreichischen Regierung unter Einbindung der FPÖ betreiben oder akzeptieren." Nun gibt es eine postfaschistische Regierung in Italien und was sagt die EU dazu, nachdem sie schon ein nicht demokratisches Land - Ungarn - als Mitglied akzeptiert hat.

Will man Mitglied einer solchen EU sein? - fragen sich vielleicht immer mehr Menschen. Die EU muss dringend zu den vor 20 Jahren betonten "Europäischen Werten" zurückkehren! Ansonsten werden sich immer mehr demokratisch denkende Menschen von der EU abwenden.

Ing. Franz Scheuchl, 4822 Bad Goisern