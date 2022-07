Wo bleiben die Gelder fürs Heer?

Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben sich sogar bundesheerskeptische Politiker für die Aufstockung des Heeresbudgets ausgesprochen. Wie so oft, ist die Diskussion darüber abgeebbt und die versprochene Aufstockung des Heeresbudgets auf 1,5 Prozent des BIP scheint nur mehr eine Schlagzeile zu sein. Der Investitionsbedarf des Bundesheeres ist offensichtlich! Panzer, Jets, Luftabwehrsysteme und Kasernen können nicht über Nacht angeschafft oder modernisiert werden. Also, worauf also wartet die Regierung noch?

Mag. (FH) Christian Deutinger, 4531 Kematen an der Krems