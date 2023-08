Bezugnehmend auf den SN-Artikel vom 11. 8. 2023, "Grüner Kritiker wegen Besitzstörung geklagt: Unternehmer verteidigt Eigentum im Grünland" kann ich Herrn Burtscher nur zustimmen. Seit mehr als 20 Jahren fahre ich regelmäßig mit dem Rad über Glasenbach auf den Gaisberg.

Was in den letzten Jahren an Grabungen, Baustellen, Straßensperren und damit verbundene Lkw- und Transportfahrten waren, erscheint mir in Zeiten wie diesen unglaublich. Mehr Grünland, Natur und Naherholung als den Gaisberg gibt's ja nicht.

Und als Höhepunkt wird mitten im Grünland, in bester Lage, ein Riesenanwesen mit allen Schikanen gebaut. Da darf man sich als Normalbürger schon Fragen, wie so etwas geht. Wo bleibt da der Umweltschutz?

Herwig Dunhofer, 5071 Wals