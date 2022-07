Wo bleibt das Krisenmanagement?

Geht es nach der Regierung, dann gibt es Corona nicht mehr. Unsere Politiker/-innen haben die Kontrolle über Krisenfälle verloren und bewiesen, dass ein Krisenmanagement nicht notwendig ist. Ich denke hier auch an die Abhängigkeit von russischem Gas oder an eine mangelhafte umfassende Landesverteidigung. Zusätzlich sinkt der Wohlstand und der Euro verliert an Wert. Die veränderte Sicherheitslage in Europa nach der russischen Invasion in der Ukraine lässt die politisch Verantwortlichen kalt, ist doch das neutrale Österreich von friedlichen Nachbarn umgeben.

Obwohl man eine allgemeine politische Passivität feststellen kann, trainiert das Bundesheer künftige Berufssoldaten für die Beherrschung militärischer Kernfähigkeiten in zwei Übungen: "Ausbildungsübung Eisenerz 2022" unter Leitung der Theresianischen Militärakademie und "Constructor 2022" unter Leitung der Heerestruppenschule. Hier gilt der Grundsatz: "Only well-trained soldiers will survive."





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels