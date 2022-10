Wo bleibt das Umdenken?

Es wirkt auf mich wie ein tödlicher Anschlag. Von langer Hand geplant, mit schwerem Gerät ausgeführt, unabwendbar: die Zerstückelung und Fällung der wunderschönen, gesunden Platane in der Stöcklstraße. Sie habe einem Wohnbau weichen müssen (SN vom 15. Oktober). In Zeiten der Klimakatastrophe und angesichts des vielen ungenutzten Wohnraums in der Stadt Salzburg ist das für mich nicht nachvollziehbar.

Mit diesem großen Stadtbaum wurde wieder eine riesige "Gratislunge", ein großer Wasserspeicher und wohltuender Schattenspender vernichtet, von der ästhetischen Wunde ganz zu schweigen.

Dieser Anschlag entgegen allen Einwänden und Argumenten und der Verlust des wunderbaren Baums bewirken das Gefühl der Ohnmacht, Trauer und Trostlosigkeit.

Besonders leid tut es mir für die Anrainer/-innen und die Kinder, die mit vollem Einsatz und viel Herzblut ihren Baumfreund retten wollten. Danke an die wenigen Personen aus der Politik, die sich eingesetzt haben, auch wenn ihr Engagement umsonst war.

Aber wo bleibt das fundamentale Umdenken aller Entscheidungsträger/-innen, das es brauchen würde, um unsere Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft und Bäume zu erhalten?



Isabella Essler-Gauß, 5111 Bürmoos