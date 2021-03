"Lockdown" ist für mich inzwischen ein total negativ besetztes Wort, weil ich es als primitiv und einfallslos empfinde, alles zuzusperren, statt sich an der echten Gefahrenlage zu orientieren. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat unlängst eine - für mich gut nachvollziehbare - Rangordnung hinsichtlich der Gefahrenquellen erstellt nach den Kategorien 1. Keine Ansteckungsgefahr, 2. Geringe Ansteckungsgefahr und 3. Hohe Ansteckungsgefahr.

Ein Beispiel: Warum müssen Biergärten möglicherweise bis über Ostern hinaus zugesperrt bleiben? Weil die Infektionszahlen noch immer zu hoch sind? Wo bleibt denn da die Logik? Wo keine Ansteckung stattfindet, da ist es doch für das Infektionsgeschehen völlig belanglos, ob dort offen oder zugesperrt ist! Und was für die Tagesgastronomie gilt, das gilt auch in vielen anderen Bereichen. Warum werden die Analysen des RKI nahezu unter den Teppich gekehrt, warum leisten wir uns in Österreich eine AGES, wenn deren Erkenntnisse von der Politik ignoriert werden?

Mag. Dieter Grillmayer, 4451 Garsten