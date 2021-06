Wo bleibt der Aufschrei?

Zum Leitartikel "Gibt es kein Recht auf private Kommunikation mehr?" (SN v. 11. 6.): Vielen Dank Herr Dr. Koller! Endlich nimmt sich jemand des Themas an, was in Österreich eigentlich los ist, mit dem Respekt vor der Privatsphäre des Einzelnen, des Briefgeheimnisses, des Datenschutzes und des Grundrechtes auf Meinungsfreiheit.

Seit sich die Öffentlichkeit regelrecht das Maul darüber zerreißt, worüber sich Herr Pilnacek und Herr Dr. Brandstetter privat austauschen und ein Leserbriefschreiber v. 11. 6. sogar weiß, wie man zu denken hat, um die Veröffentlichung nicht scheuen zu müssen, warte ich auf den Aufschrei all jener, die schon beim Impfpass ihr Recht auf Datenschutz verletzt sehen, und jener, die jahrelang die Telefondatenspeicherung verhinderten, obwohl es nur um die Verbindungen ging, nicht um Inhalte.

Wo sind all die Schützer der Grundrechte wie Meinungsfreiheit, des Privat- und Familienlebens, des Rechtes am eigenen Bild, des Briefgeheimnisses und des restlichen Grundrechtekatalogs, während sich die Opposition völlig vom Rechtsstaat abwendet, nur um ihre immer noch nicht überwundene Wahlniederlage zu rächen. Denn anders kann ich es nicht bezeichnen, wenn neuerdings von jedem politischen Gegner nicht nur das Mobiltelefon beschlagnahmt und durchsucht wird, sondern deren (höchstprivate) Inhalte auch noch acht Millionen österreichischen Rechts- und Moralexperten zur Beurteilung vorgeworfen werden, was privat und was es nicht ist.

Nur weil sich ein höherer Beamter mit einem Verfassungsrichter über den VfGH austauscht, macht das den Chat nicht öffentlich, auch wenn das seither laufend so politisch behauptet wird. Mich erschreckt vielmehr, wie in Österreich das Recht mit Füßen getreten wird, während man sich dauernd auf "die unabhängige Justiz" beruft, die aber anscheinend in Österreich nicht arbeiten kann, wenn sie kritisiert wird, aber ganz offenbar mitmacht bei der öffentlichen "Handyfledderei" der Opposition.

Dr. Petra Patzelt, 5020 Salzburg