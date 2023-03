Wo bleibt der Aufschrei?

Hat die Schweiz in Europa inzwischen Narrenfreiheit? Offensichtlich, denn die Meldung, dass die Schweiz Deutschland den Rückkauf von alten Leopard 2 Panzern für die Wiederherstellung ihrer Landesverteidigung nach wie vor versagt, hat in Europa nur ein Achselzucken statt eines Aufschreies in den Medien und einer entsprechenden Kritik an der Schweiz verursacht.

Auch bereits bei Munitionslieferungen aus der Schweiz an EU-Länder gab es es ähnliche Ablehnungen.

Man sieht wieder einmal, wenn es um die Milliarden der russischen Oligarchen bei den Schweizer Banken geht, spielen Menschenrechte eine untergeordnete Rolle.





MMag. Peter Mach, 5280 Braunau im Inn