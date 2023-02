Wo bleibt der neue Politstil?

Haben es die Damen und Herren unserer politischen Vertreter begriffen, dass die Herausforderungen der Zeit nicht mehr länger auf sich warten lassen? Haben es insbesondere die Herrschaften der Opposition verstanden, dass Dreckschleudern und Verbalinjurien ohne sachliche Inhalte, die nur das eine Ziel haben, den politischen Gegner zu diffamieren, keinen konstruktiven Weg zur Lösung von komplexen Themenlagen leisten können?

Die Bundesregierung macht freilich Fehler, aber sie macht nicht alles falsch. Allein der Umstand, dass sie von einer Mehrheit der Bevölkerung gewählt wurde, gebietet Achtung vor eben dieser Mehrheit.

Eine Politik, in der sich die Parteien zuerst gegenseitig befetzen, um sich schließlich doch in einer Koalition wiederzufinden, wo sie kooperieren müssen, ist unglaubwürdig. Eine Oppositionspartei muss selbstverständlich Kritik üben, aber es passiert ihr nichts, wenn sie sachlich gute Vorschläge beziehungsweise Maßnahmen selbst gut findet und dies öffentlich auch ausspricht. Aber auch die Bundesregierung darf die Opposition nicht als einen Haufen von Quertreibern betrachten, sondern wäre gut beraten, konstruktive Ideen ihrer Gegnerschaft aufzugreifen und auch dieses in aller Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Probleme der Gegenwart sind viel zu ernst und viel zu umfangreich, als dass Ihnen mit demagogischer Polemik zu begegnen wäre. Sachliche Aufklärung und verständlich aufbereitete Information -- weitgehend befreit von ideologischen Untertönen - ist gefragt und könnte die Grundlage für problemorientierte Lösungen sein.

In einer Zeit, wo die infame Lüge in der Vielfalt sogenannter Fake-News Einzug in die Politik gehalten hat und der Bürger nicht mehr weiß, worauf er sich verlassen kann, müssen Politikerinnen und Politiker mit gutem Beispiel vorangehen und sollten dies auch ernst nehmen.



Dipl.-Ing. Dr. Peter Thuswaldner, 5400 Hallein