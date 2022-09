Wo bleibt die Gerechtigkeit?

Herr Ing. Franz Scheuchl erinnert in seinem Leserbrief "Wo bleiben die

EU-Sanktionen?" an die Sanktionen vom Jahr 2000 gegen Österreich, die

wegen der Beteiligung der FPÖ unter Jörg Haider an der damaligen schwarz-

blauen Regierung unter Wolfgang Schüssel, von der EU verhängt wurden.

Die EU berief sich damals auf die "Wertegemeinschaft", die dadurch verletzt würde und man wollte der damaligen österreichischen Außenministerin Benita Ferrero-Waldner nicht einmal mehr die Hand reichen! Der deutsche Außenminister

Joschka Fischer sagte damals: "Ich werde einen Teufel tun!" Eine totale undiplomatische Entgleisung! Nun hat Italien gewählt und dort wird es unter einer Premierministerin Giorgia Meloni ein rechts-rechtes Regierungsbündnis geben und Brüssel rührt kein Ohrwaschl. Und die Moral von der Geschicht': Geschlagen wird nur der, der sich schlagen lässt!





Josef Blank, 5061 Elsbethen