Wo bleibt die Kritik an den Schadstoffen von Flugzeugen?

Euer Einsatz für die Erhaltung unseres "Klimazustands", liebe Klimaschützer-Verbesserer, in allen Ehren, aber wo bitte bleibt die Kritik über die Schadstoffe (Kerosin) von den Flugzeugen, die milliardenfach zur Zerstörung der Erde beitragen? Von dieser schleichenden Umweltkatastrophe spricht verständlicher- bzw. unverständlicherweise niemand. Leider kommt dazu auch von Experten zu wenig Protest. Dieses Gift von oben wird bei keiner Klimakonferenz, bei keiner Demonstration, in keiner politischen Klimadebatte in ein Gespräch eingebunden, was die Ernsthaftigkeit der Klimaverbesserung stark in Frage stellt. Ist der Flugverkehr schon ein fixes Tabu?

Aber als Trost bzw. als große Hoffnung kann man die Bemühungen der Triebwerkshersteller für Flugzeuge, z. B. MTU in München, zitieren, deren Ingenieure bereits auf den Einsatz von Wasserstoff als Antriebsmöglichkeit in Triebwerken drängen. Die technischen Möglichkeiten dazu bestehen. Dem auf die Sprünge zu helfen, ist ein Muss für die Politik. Bis dato kommt jedoch von dieser Seite nichts. Noch einmal, liebe Klimaschützer, bindet bei Demos, Umweltgesprächen etc. dieses Thema ein und holt euch Informationen bei den Ingenieuren des Triebwerkherstellers MTU in München. Für eine Glaubwürdigkeit um ein ehrliches Umweltschutzbemühen sollte dieses Thema ganz vorne zu finden sein. Meinen Gedanken, als Einzelperson mit einem diesbezüglichen Transparent auf die Straße zu gehen, habe ich wieder verworfen.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg