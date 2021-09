Wo bleibt die Verantwortung der Impfgegner?

Schockiert habe ich am 21. 8. den Leserbrief "Ausschluss von Nicht-Geimpften" gelesen. Es besteht ein Konsens, dass die eigene Freiheit dort endet, wo die Unversehrtheit von anderen bedroht wird. So darf man alkoholisiert nicht mit dem Auto fahren, um sich und andere nicht zu gefährden. Ist dies auch eine Diskriminierung?

90 Prozent der Covid-19 Patienten sind ungeimpft. Trotz der möglichen Langzeitfolgen ist es nicht möglich, Impfgegner mit Fakten zu überzeugen, um endlich den benötigten Prozentsatz von Geimpften zu erreichen.

Ist es Impfgegnern egal, dass ihre Mitmenschen die unangenehmen und oft die Existenz bedrohenden Folgen weiterer notwendiger Lockdowns oder ähnlicher Maßnahmen ertragen müssen? Wo bleibt dann die Verantwortung der Impfgegner?

Tests, die nicht aus medizinischen und die Schulen betreffenden Gründen notwendig sind, sollten kostenpflichtig sein. Zahlen zu müssen, ist das einzige verstandene Argument.

Eine "heiße Kartoffel" für die Politiker, die ja auch von den Verweigerern wieder gewählt werden wollen. Aber ein neuer Lockdown wegen steigender Infektionszahlen wird noch weniger populär sein, weil dieser neben den Ungeimpften auch die aus Verantwortung Geimpften betrifft und das sind in Summe dann hunderprozent.





Peter Cermak, 1230 Wien