Wo bleibt die Wertschätzung für die Pflegekräfte?

Zu Ihrem Artikel im Lokalteil der SN vom 22. 11. 2022, "Kritik an Pflegebonus", möchte ich Folgendes anmerken:

Das Pflegepersonal hat zwei extrem schwierige Jahre mit Corona hinter sich, bei der auch das Salzburger Pflegepersonal Sensationelles geleistet hat und an die Grenzen der Belastbarkeit gegangen ist. Die Situation in den Salzburger Landeskliniken hat sich ja bis dato immer noch nicht wirklich entkrampft für die Pflegekräfte, sie leisten nach wie vor unermüdlich ihren Dienst am Menschen. Und so dankt die Politik in Salzburg, allen voran LH-Stv. Dr. Mag. Christian Stöckl unseren Pflegekräften. Da wird etwas versprochen, dass dann im Endeffekt nicht eingehalten wird. Denn von einem zusätzlichen Gehalt kann da wirklich nicht die Rede sein, wenn lt. Arbeiterkammer nicht einmal 1000 Euro übrig bleiben. Da die Pflegekräfte nicht streiken können, weil Sie unschuldige Menschen nicht gefährden wollen, werden sie immer wieder über den Tisch gezogen. So sind die Pflegekräfte der Willkür der Politik ausgesetzt.

In Niederösterreich läuft es ganz anders, dort bekommen die Pflegekräfte auch 2000 Euro brutto und das Land legt dann noch einmal 500 Euro steuerfrei drauf, damit es wirklich ein zusätzlicher Gehalt wird.

Es ist nur mehr traurig und ich frage mich, wie sollen sich die Pflegekräfte jetzt fühlen? Wo bleibt die Wertschätzung? Wo bleibt die Unterstützung? Es ist traurig, dass die Personen, die unsere kranken Angehörigen unterstützen, von der Politik allein gelassen werden.



Kerstin Kindlinger-Haitzinger, 5102 Anthering