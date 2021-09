Aufgrund von Einsparungsmaßnahmen mussten an der BHAK Neumarkt am Wallersee drei vierte Klassen auf zwei zusammengelegt werden. Diese Nachricht erreichte uns kurz vor Schulbeginn. So stieg die Klassengröße auf 28 und 29 Schülerinnen und Schüler.

In Zeiten von Covid stellt das für die betroffenen jungen Leute eine zusätzliche Belastung dar: Sie wurden für alle überraschend aus ihrer Klassengemeinschaft gerissen, bekommen neue Lehrer und sitzen mangels räumlicher Alternative zusammengepfercht in einem viel zu kleinen Klassenraum. Dass auf Kosten der Schülerinnen und Schüler hier gespart wird, dafür fehlt allen Beteiligten das Verständnis.

Ich erinnere mich noch gut an den Appell von Minister Faßmann, es solle beim Benoten der Schülerinnen und Schüler mit Augenmaß agiert werden, was wir Lehrerinnen und Lehrer an der BHAK Neumarkt natürlich beherzigt haben.

Jetzt frage ich mich aber schon - wo bleibt hier das Augenmaß?

Mag. Elisabeth Fritz,BHAK Neumarkt am Wallersee