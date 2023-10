Wo bleibt der Frieden?

Die abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, sind

die drei monotheistischen - die sogenannten Buchreligionen - und verehren nur einen Gott, also ein Gott für alle.

Wenn nun die Hamas-Terroristen, wie jetzt auch wieder auf so schreckliche Weise in Israel, immer im Namen ihres Gottes, "Allahu akbar", also "Gott ist groß" morden

und schänden, dann haben sie nicht verstanden, dass Gott zwar groß, aber auch ein großer Friedensfürst ist.

Seit dem Zweiten vatikanischen Konzil (1962-1965) wurde bei den katholischen

Eucharistiefeiern der Friedensgruß wieder eingeführt und diese Geste geht

rund um die Welt. Eine enorm starke mentale Kraft, die aber leider - wie man immer wieder sieht auf dieser Welt - nichts bewirken kann.

Ich weiß schon, dass dies eine Lesermeinung außerhalb der Norm ist, aber ich finde trotzdem, dass der Bürger eines christlichen Landes, das auch einmal sagen darf.





Josef Blank, 5061 Elsbethen