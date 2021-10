Wo hoch muss der CO2-Preis sein?

Die im Artikel "Wie man den richtigen Preis für CO2 findet" (21. 9.) enthaltene Tabelle zeigt sehr gut, dass offenbar ein Preis sinnvoll ist, der derzeit 40 Prozent der Treibhausgas-Emissionen abdeckt. Das geht in Dänemark mit derzeit 24 Euro pro Tonne (Dänemark ist schon etwas weiter und will 2025 klimaneutral sein), in Finnland mit 60 Euro, in der Schweiz mit 90 Euro und in Schweden mit 109 Euro. Dass Österreich mit 30 Euro (und das erst ab Juli 2022) einsteigen will, ist lächerlich und wirkungslos. Zum Erreichen des 1,5°-Ziels ist ein derzeitiger Einstiegspreis von ca. 80 Euro notwendig. Dieser muss bis 2025 auf ca. 130 bis 150 Euro steigen. Zusammen damit, dass man sich zur Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen (wie dem Dieselprivileg) nicht durchgerungen hat, ist es ein deutliches Bekenntnis dazu, dass es die ÖVP mit dem Klimaschutz doch nicht so ernst meint.

Christoph Enzinger, 4223 Katsdorf