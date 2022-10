Wo hört ein "friedlicher Protest" auf?

Um für ein Anliegen Aufmerksamkeit zu erregen, braucht es entsprechende

Inszenierungen, heißt es. Eine Anmeldung einer Protestveranstaltung oder

Demonstration gehört nicht dazu. So werden Verkehrsverbindungen und damit sogar Einsatzfahrzeuge blockiert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer ketten sich irgendwo an oder beschütten Kunstwerke in Museen mit Tomatensauce und kleben sich dann an die Wand.

Sie erfinden irgendeine Rechtfertigung.

Auf diesem Weg geht die Friedfertigkeit auch hinter Vermummungen verloren.

Derartige Veranstaltungen werden von Protestprofis gerne unterwandert.

Dann heißt es, der Staat ist aggressiv und schickt gewaltbereite Polizisten.

Zum Glück tut er das, denn es gibt bei uns immer mehr Protest, der nicht friedlich ist.



Peter Krismer, 5020 Salzburg