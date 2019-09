Wo ist das Problem auf Buslinie 5?

Die Busse der Linie 5 fahren - zumindest jeder Zweite - ohne Oberleitung bis Grödig. Was spricht also dagegen, dass diese Busse auf der Rückfahrt nach links in die Station Birkensiedlung einbiegen, dort in den Oberleitungsbetrieb einschleusen und dann, wie seit vielen Jahren, wieder stadteinwärts links abbiegen. Wo soll den da das Problem sein? Man braucht keine weiteren Stationen errichten, die Benützer der Station Birkensiedlung brauchen keine 200 Meter laufen, es entstehen keine weiteren Kosten und alle wären zufrieden.





Ing. Alexander Göbel, 5020 Salzburg