Wo ist der Hausverstand bei den Wolfsschützern?

Verfolgt man das Theater um den Wolfsschutz seit Jahren, so kommt man unter Verwendung des eigenen Hausverstands zu dem Schluss, dass der Hausverstand bei den Wolfsschützern verkümmert zu sein scheint. Wie kommen die Almbauern dazu, tief in die Tasche greifen zu müssen, um einen nicht realisierbaren Herdenschutz zu finanzieren, in den dann auch noch Steuergelder fließen? Vom Leid der Nutztiere und dem Schaden der Bauern ganz abgesehen.

Wenn dieser Blödsinn so weitergeht, werden wir in einigen Jahrzehnten auf unsere wunderschönen Almen verzichten müssen, weil sie zugewachsen sind. Sollte der "wolfsschützerische" Hausverstand dann wiedererwacht sein, ist es leider zu spät!



5230 Mattighofen



Erich Schmidhuber,