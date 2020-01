Wo ist der Landeshauptmann?

Engagierte und seriöse Bürger/-innen leisten aktiv Widerstand gegen die oberirdisch geführte 380-kV-Leitung. Keine Anarchisten, sondern friedliebende Menschen. Sicher, wir haben einen Rechtsstaat, aber wenn ich dem Landeshauptmann Dr. Haslauer oder seinem Stellvertreter Dr. Schellhorn zuhöre, wird mir Angst und Bange um diese friedlich protestierenden Menschen. Anstelle mit aller Macht in Wien auf den Putz zu hauen, wurde ein Brief geschrieben und wird akzeptiert, dass der seit Wochen unbeantwortet bleibt.

Es ist nicht Fisch und nicht Fleisch, was die Landesregierung zu dieser Thematik von sich gibt. Daher ist zu befürchten, dass es nicht nur zu harmlosen Verwaltungsstrafen kommt, sondern sich etwas wie damals in Hainburg entwickelt. Denn irgendwann wird die Exekutive eingreifen (müssen). Ich will es mal so sagen: Niemals darf diese sicher notwendige Leitung überall oberirdisch geführt werden! Allein der Gedanke, dass diese hässlichen Masten von überall am Nockstein zu sehen sind, treibt mir den Zorn ins Gesicht. Ja, ich würde mich am Nockstein an einen Baum ketten, ganz sicher. Egal was kommt! Daher auch in Adnet, wenn es nötig wird.



Günter Österer, 5020 Salzburg