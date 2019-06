Wenn man die jüngsten Stellungnahmen der Politiker ernst nimmt und das sollten wir ja, denn immerhin sind sie ja die Vertreter des Volkes, so stellt man sich als Berufs- und Milizsoldat aber auch als Staatsbürger schon berechtigt die Frage: "Wo liegen die Prioritäten der Politik, wenn es um das marode Bundesheer und die Sicherheit unseres Landes geht"? Die rasche und nachhaltige Verbesserung des nicht verfassungskomformen Zustandes unseres Heeres kann es wohl nicht sein, denn wenn es um die Durchführung der fragwürdigen Sicherheitsschule, der umstrittenen Airpower oder jetzt um die kostenintensive Leistungsschau geht, erheben Klubobleute und Wehrsprecher die Stimme um die Finanzierung für "Brot und Spiele" sicherzustellen. Geht es aber um die seit Jahren geforderte Ausgleichsfinanzierung und dem Regelbudget von mindestens ein Prozent des BIP, so hält man sich dezent zurück und beschränkt sich auf gegenseitige Schuldzuweisungen, womit niemanden geholfen ist. Weder ein Minister Doskozil noch ein Minister Kunasek sind für den desolaten Zustand des Bundesheeres verantwortlich. Zum einen waren beide zu kurz im Amt und vom Koalitionspartner abhängig, um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen und zum anderen liegt die Ursache eindeutig im jahrzehntelangen "Kaputtsparen", das sich über mehrere Legislaturperioden erstreckte. Daher fordert die Österreichische Unteroffiziersgesellschaft das parteipolitische Geplänkel zu stoppen und die Energie und Ressourcen in die Wiederherstellung des verfassungskonformen Zustandes des Bundesheers zu investieren.







Vizeleutnant Othmar Wohlkönig, Präsident der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft, 8052 Graz