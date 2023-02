Wo liegt die Zukunft von ChatGPT?

ChatGPT hat in der letzten Zeit stark an Bekanntheit zugenommen, und das nicht gerade grundlos. Denn es handelt sich dabei um eine AI, die darauf trainiert ist, Texte zusammenzufassen und zu erstellen, die möglichst verständlich und logisch für den Menschen sind.

An vielen Universitäten werden mittlerweile Arbeiten abgegeben, die mithilfe von ChatGPT erstellt wurden. Viele Professoren lassen daher die Texte durch Kontrollprogramme laufen. Die Einführung einer kostenpflichtigen Version kann zu einer geringeren Nutzung des Programms bei Privatpersonen und Lernenden dieser Software führen. Es würden somit mehr Texte und Arbeiten wieder selbst geschrieben und fremdes Wissen nicht "gratis" genutzt werden.

Das Programm der Firma OpenAI hat unter anderem auch einen starken Einfluss auf die Wirtschaft, denn es kann Unternehmen dabei helfen, ihre Prozesse zu automatisieren. Es spart Zeit und Ressourcen, indem es Aufgaben wie Kundensupport, Dateneingabe und Informationsrecherche übernimmt. Nur durch eine Bezahlversion kann ein gewisses Service garantiert und Überlastung bei der kommerziellen Nutzung vermieden werden.

Schließlich appellieren wir noch an alle Studierenden an Schulen und Hochschulen, dass es durchaus sinnvoll ist, die Arbeiten selbstständig zu formulieren.







Julian Moser und Raffael Hasenbichler, HTL St. Johann