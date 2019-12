Wo sind die echten Mitstreiter für den Klimaschutz

Was kann ich als mündiger Erdenmensch zum Klimaschutz beitragen, so müsste die Frage gestellt werden, nicht, was sollen die anderen tun!

In diesen Tagen wird in Madrid wieder einmal eine UN-Klimakonferenz mit über 25.000 Teilnehmer/innen - Politiker/innen, Wissenschaftler/innen und NGOs - aus aller Welt, abgehalten. Ein ernsthaftes Ansinnen oder nur eine Show?

Wie sieht es mit dem Klimaschutz eigentlich in unserem kleinen Land Österreich aus? Die Autos auf unseren Straßen werden immer mehr statt weniger, die Städte sind voll von SUVs (Sport-Utility-Vehicles, übersetzt "Stadtgeländewagen") und eine Panikmache durch Wissenschaft, Politik und NGOs schüren Angst und Hilflosigkeit!

Unsere Medien begnügen sich mit ideologisch eingefärbten persönlichen Meinungen von selbst ernannten Experten, die Wissenschaftler/innen lassen ihre Auftraggeber in ihren Beiträgen durchblicken und die Politiker kämpfen um ihre abhandengekommene Glaubwürdigkeit. Was ist wirklich los in unserem kleinen Land und auf unserem Globus? Andersrum gefragt: Wo sind die echten Mitstreiter für den Schutz unserer Schöpfung, unseres Lebensraumes? Gibt es sie noch die pflicht- und verantwortungsbewussten Erdenbürger, die sich für eine menschenwürdige Zukunft aller Generationen einsetzen, die noch in ethischen Werten einen Sinn für das Wohl aller sehen?

Solange ein Egoismus unser Zusammenleben prägt, solange wird der Einsatz für unser Klima d. h. für unsere Umwelt und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen mit unfairen Mitteln: jeder gegen jeden, auf der Straße "ausgekämpft" -- es gibt aber nur Verlierer!





Dr. Joe Höllhuber, 5020 Salzburg