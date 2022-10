Wo sind die jungen Fux und Hörl!?

Wenn ich mir die "Altbacken wirkenden" jetzigen Vorstände der Parteien so vorstelle, frage ich mich als Auslaufmodell, wer die Stimme erheben wird und hinterfragt, wie Objekte wie ein Rehrl-Platz in Salzburg entstehen konnte, wie man Gründland im Thermenort Vigaun für Gemeindebau und Mehrzweckhalle bauen darf, wie noch immer Chalets in St. Martin gebaut bzw. angedacht werden dürfen und "ganz banal" wer diesen Megastau erzeugenden Rotkreuzkreisverkehr genehmigt hat. Im Sozialbereich ist nicht nur die Altenbetreuung im Argen, aber es kommen immer nur Schuldzuweisungen an die anderen Parteien, jedoch keine konstruktiven Vorschläge wie man z. B. Billigmietwohnungen baut, um ein Erstwohnen zu ermöglichen. Wer hinterfragt das "Fördern für Alle"!? Friday for future, Tierwohl oder Genderfragen sind offensichtlich öffentlichkeitswirksamer, als ein sich vor Ort um die Belange sorgen.







Peter Damjanovic, 5026 Salzburg