Wo sind die Vögel geblieben?

In der Broschüre "Natur aktuell, Nr. 296" des Naturschutzbundes lese ich, dass die Neue Mittelschule und Volksschule Neuhaus am Klausenbach sowie die Volksschulen St. Martin an der Raab, Stinatz, Hackerberg, Deutsch-Kaltenbrunn und Rudersdorf Material für 60 Nistkästen angekauft und mit den Buben und Mädchen im Werkunterricht zusammengeschraubt haben. Eine sehr lobenswerte Tat der Lehrerinnen und Lehrer, die auch bei uns nachgeahmt werden sollte.

In meinem Ort im Tennengau habe ich heuer weder Pirol, Fitis noch Zilpzalp gehört. Auch Spechte und Kuckuck bleiben aus. Und zuletzt, Schwalben habe ich schon lange nicht mehr gesehen oder gehört. Für mich ist das ein gewisses Alarmzeichen!



Wolfgang Brudl, 5411 Oberalm