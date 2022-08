Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten

Muss denn immer was passieren, damit was passiert? So wie jetzt die Energiekrise, die der nächtlichen Bestrahlung von Bauwerken, Kirchen, Brücken etc. endlich den Garaus macht! Das war doch schon immer überflüssig, besonders in Salzburg, wo

außerhalb der Festspielzeit, um 18 Uhr die Gehsteige hochgeklappt werden und sich die Menschen in ihre Häuser und Wohnungen zurückziehen. Daher waren die schön bestrahlten barocken Bauwerke - inklusive der Festung - schon immer obsolet und eine Verschwendung von städtischen Steuermitteln. Dagegen ist es aber wichtig, dass die engen Gassen, Straßen und Plätze gut ausgeleuchtet sind, um dem lichtscheuen Gesindel keinen "Spielplatz" zu bieten. Es gibt also nirgends einen Schaden, wo nicht auch ein Nutzen ist!



Josef Blank, 5061 Elsbethen