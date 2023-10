Wo bleiben Wohl und Bildung der Kinder?

Zu "Firmen wollen nicht mehr warten. Eltern auch nicht" vom 21. Oktober 2023:

Wenn in Sonntagsreden von der Bedeutung der Kindergärten die Rede ist, wird insbesondere deren Bedeutung als Basis für den gesamten Bildungsweg der Kinder herausgestellt. Damit soll ein solides Fundament von Fertigkeiten geschaffen werden, auf dem die Kinder aufbauen können. Wichtig wären daher neben einer soliden Ausbildung der Elementarpädagoginnen und deren Assistentinnen ein gerütteltes Maß an Empathie und bessere Rahmenbedingungen, wie insbesondere Betreuungsschlüssel, die eine intensive Arbeit mit den Kindern ermöglichen.

Ein ganz anderes Bild zeichnet der Bericht in den SN. Weder Bildung noch Bedürfnisse der Kinder werden von einer einzigen der zitierten Personen auch nur erwähnt. Wichtig sind ihnen nur Zahl der Plätze und Öffnungszeiten, damit die Kinder möglichst durchgehend "betreut" werden können. Repräsentanten bestehender Einrichtungen rühmen sich dafür, Kinder zwischen sechs Monaten und zehn Jahren zu betreuen, oder damit, selbst Kinder ab dem ersten Geburtstag ganztägig zu betreuen, damit Mütter so arbeiten können, wie sie wollen. Es wird bedauert, dass das sogenannte Barcelona-Ziel der EU, zumindest für ein Drittel der unter Dreijährigen einen Betreuungsplatz anzubieten, nicht erreicht wird und Unternehmen die betriebliche Kinderbetreuung ausbauen müssten, weil sie es sich nicht mehr leisten könnten, auf gut ausgebildete Mitarbeiterinnen zu verzichten.

Wo bleibt in all diesen Aussagen die Bildung? Wo bleibt das Wohl der Kinder? Wen wundert es, dass gut ausgebildete Elementarpädagoginnen schwer zu finden sind, wenn es offensichtlich nur um Aufbewahrung in einer Betreuungseinrichtung geht?



Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal