Wo Wohlstand, da viele Wahlärzte

Anfang Dezember thematisierte SN-Redakteur Anton Prlic die ungleiche Verteilung der 745 Wahlärzte Salzburgs: Zwei Drittel von ihnen praktizieren in der Stadt Salzburg oder im Flachgau. Im Bezirk Tamsweg (deckungsgleich mit dem Lungau) hingegen sind nur zwei Prozent der besagten 745 tätig. Die Erklärung dafür: In Bezug auf die Pro-Kopf-Kaufkraft gehört Tamsweg zu den Schlusslichtern in Österreich.

Gut vergleichbar mit dem Bezirk Zwettl in Niederösterreich, einer der kaufkraftärmsten Regionen im Bundesgebiet. Folge: 10.000 Einwohner dieser Region müssen mit sieben Wahlärzten auskommen. Das genaue Gegenteil ist der "reiche" Bezirk Mödling mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von rund 31.000 Euro pro Jahr. Da gibt es vertragsungebundene Mediziner in Scharen. Derzeit sind es 330 (!) an der Zahl. Daher können 10.000 Bewohner unter 27 Wahlärzten auswählen.

Eine derart hohe Ärztedichte ist auch mit Nachteilen verbunden: Wo 55 Fachärzte für Innere Medizin (sechs davon haben Kassenverträge) ihre Praxis offen halten, stehen Überdiagnostik und Übertherapie an der Tagesordnung. Das gilt auch für die rekordverdächtige Ansammlung von über 30 Orthopäden. Somit erweist sich die Behauptung, Wahlärzte seien eine sinnvolle Ergänzung des Kassensektors, als null und nichtig.



Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien