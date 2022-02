Wöginger will seine Auslieferung

Wöginger meint, es wird sich schnell herausstellen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Jeder Erstsemestrige an einer juridischen Fakultät wird den bisher bekannten Sachverhalt um diese Postenbestellung als strafrechtliches Verhalten einstufen. Wie die Justiz letztendlich entscheidet, bleibt abzuwarten. Hoffentlich wird das Verfahren nicht durch politische Einflussnahme gelenkt und "daschlogn".

Erschreckend in diesem Zusammenhang ist, dass sich Mitglieder der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (Fraktion Christlicher Gewerkschafter) als Mitglieder der Bestellungskommission an diesem Verhalten beteiligt haben. Alle vier Mitglieder dieser Kommission gehören der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) an. Die Grundprinzipien der Gewerkschaftsbewegung wurden von diesen mit Füßen getreten. Die Gewerkschaft ist aufgefordert, zum Verhalten dieser Mitglieder öffentlich Stellung zu nehmen. Auch wenn es zu keiner strafrechtlichen Verurteilung der Kommissionsmitglieder kommt, so hat der Arbeitgeber jedenfalls Handlungsbedarf. Unfähigkeit der Kommissionsmitglieder, bei so wichtigen Entscheidungen mitzuwirken, liegt jedenfalls vor und wird auch vom Bundesverwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis bestätigt.





Mag. Walter Döller, 5400 Hallein