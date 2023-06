Wölfe in gesichertem Gebiet leben lassen

Nach Angaben der Deutschen Wildtier Stiftung wächst die Population der Wölfe um jährlich 30 Prozent. Denn eine Wölfin kann bis zu elf Welpen in einem Jahr werfen. Nun gibt es keinen natürlichen Feind - mit Ausnahme des Auto- und Bahnverkehrs -, der dem Wachstum Einhalt gebietet, solange der Wolf geschützt ist. Auf der anderen Seite jagt der Wolf nicht so wie Raubkatzen, um Futter für sich und das Rudel zu schlagen, sondern um aus reiner Mordlust möglichst viele Tiere umzubringen.

Wenn man schon Wolfsrudel in Österreich haben will, sollen diese doch in einem gesicherten Gebiet, zum Beispiel dem Lainzer Tiergarten, ausgelassen werden. Und alle, die den Bauern erklären wollen, wie sie ihre Herden vor Wolfsrissen auf Almen schützen können, sollten dies persönlich auch vormachen und finanzieren. Ich bezweifle, dass sich ein Einziger finden wird, der dazu bereit ist.



Mag. Reinhard Fischill, 1150 Wien