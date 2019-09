Wölfe streicheln

Sehr geehrter Herr Bayer, lieber "Lokalpatriot", ich bin zwar "Stodinger" aber auf dem Hof eines Moosbauern aufgewachsen. Jetzt bin ich gerne "auf d Alma" unterwegs: "I mog die Viecher"!

In der Antheringer Au wird im Herbst der Überbestand an Wildschweinen bejagt und deren Fleisch dann verwertet. Da gibt es immer ein gewaltigen Wirbel ("a Gschroa") der Tierschützer.

Wenn der Wolf auf der Alm aus reiner Mordlust 25 bis 45 Schafe reißt, die zum Teil Stunden oder Tage elendig leiden bis sie verenden und deren Fleisch nicht "aufbratelt" werden kann, sondern entsorgt werden muss, ist dies Naturschutzbund und Tierschutzorganisationen vollkommen egal. Im Gegenteil, sie machen sich stark für den Wolf, damit dieses Treiben weitergeht.

Und hier kommt Dörte ins Spiel! Es geht ja nicht nur um die wirtschaftliche Existenz einzelner Almbauern, sondern möglicherweise einer ganzen Talschaft. Wenn in einem großformatigen und reich bebilderten Blatt des Nachbarstaats die Schlagzeile steht "Wolfshorden im Großarltal" und im Text die Frage aufgeworfen wird, ob nicht nur die Schafe in Gefahr sind, sondern auch die Wanderer und deren Kinder, dann werden Dörte, Sven und ihre Freunde wieder zum Ballermann fliegen statt im Salzburger Land zu wandern.

Der Wolf ist wichtiges Mitglied der Tierwelt einer Naturlandschaft und dort gehört er auch hin. In einer Kulturlandschaft hat er nichts verloren. Er ist nicht vom Aussterben bedroht, im Gegenteil! Der absolute Schutz ist unverständlich und falsche Heile-Welt-Romantik.

Da griang net nur die Schafibauern an Gizzi, da steigt a mia de Goa hoch! Aber es sant a Innergebirg Kaffehausgreane! Schreibt do glatt a Weiberleit ausm Lungau, dass sie glaubt, dass die Jaga dahinter stecken. Gibt's koan "Herdenschutz", dann wern die Schafi grissn und endlich kinnans an Wolf schiaßn, die Bambimörder.

Lieber Lokalpatriot, herzlichen Dank für Ihren Einsatz - weiter so!



Wolf-Dietrich Nitsch d. Ä., 5020 Salzburg