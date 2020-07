Wörter als Waffen?

Anglistik/Amerikanistik, Romanistik und Slawistik werden vom Rektorat der Paris-Lodron-Universität nur noch "Sprachen" genannt (VR Weichbold, SN, 3. 7. 2020). Sprachen kann man an der VHS, am Wifi oder sonst wo erlernen, die erwähnten Fächer nicht. Wenn man sie, wie geplant, zu einem Kombinat fusionieren und in ihrer Identität auslöschen will, empfiehlt es sich, eine Benennung zu wählen, die sie als wissenschaftliche Disziplinen negiert. Würde der Soziologe Weichbold das Fach, das er vertritt, "Gesellschaft" nennen? Natürlich nicht! Er reduziert aber Germanistik auf "Deutsch", Anglistik auf "Englisch". Die Fächer, die das Rektorat Sprachen nennt, um den humanistischen Ausdruck Philologien zu vermeiden (denn die Liebe zum lógos ist in einer auf ökonomische Verwertbarkeit getrimmten Uni mega-out), sind weit mehr als Sprachtraining: Sie vermitteln Kulturen, wie es sie in Frankreich, Tschechien, Italien, Russland, England, Brasilien, Spanien usw. gibt. Die Austreibung dieser Vielfalt und ihrer Erforschung aus den Philologien wäre ein Beitrag zur Selbstverzwergung der PLUS und ein Verlust für den Kulturstandort Salzburg.



Peter Kuon, 5081 Anif